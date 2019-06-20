إلغاء زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لسريلانكا بسبب ازدحام جدول الأعمال

أعلنت السفارة الأمريكية في كولومبو، إلغاء الزيارة القادمة لوزير الخارجية مايك بومبيو، إلى سريلانكا، والتي كان من المقرر أن يقوم بها نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار جولته القادمة لبعض دول آسيا والمحيط الهادي.

وذكر راديو // صوت أمريكا // في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن السفارة الأمريكية أوضحت -

في بيان أصدرته بهذا الصدد - أن هناك تضاربًا يصعب حله في جدول أعمال بومبيو خلال الجولة القادمة، الأمر الذي يحتم إلغاء زيارته لسريلانكا.



وتابع البيان يقول "إن بومبيو يشعر بالأسف لعدم قدرته على إتمام زيارته لسريلانكا، غير أنه يأمل

في ذات الوقت أن يقوم بزيارتها في وقت لاحق من اجل تأكيد الشراكة القوية التي تجمع بين واشنطن وكولومبو.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سوف يقوم بجولة تشمل زيارة الهند واليابان وكوريا الجنوبية بين الرابع والعشرين إلى الثلاثين من شهر يونيو الجاري؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية وبرنامج كوريا الشمالية النووي، كما سوف يرافق أيضًا الرئيس دونالد ترامب في أعمال قمة العشرين.