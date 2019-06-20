القيادة الأمريكية : الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة الأمريكية بصاروخ فوق المياه الدولية

أكد قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى جوزيف جوستيلا، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة الأمريكية المسيرة بصاروخ فوق المياه الدولية وليس فوق الأجواء الإيرانية.

وقال جوستيلا ، وفقا لقناة (سكاي نيوز)

الإخبارية ، إن الادعاءات التي صدرت من طهران بشأن انتهاك الطائرة للمجال الجوي الإيراني كاذبة.وفي السياق ذاته ، قال مسؤول أمريكي إن وزارة الدفاع وضعت خريطةأهداف إيرانية، لكنها تنتظر قرارًا من البيت الأبيض ، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب أن ترسل رسالة قوية لحلفائها في الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية.وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار القادة العسكريين ومستشاروه اجتماعًا في البيت الأبيض لبحث سبل الرد على إسقاط الطائرة الأمريكية.