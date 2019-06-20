جرحي في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

أصيب عشرة أشخاص بجراح، اليوم الخميس، إثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وذكرت شبكة " فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، نقلوا

جميعًا إلى المستشفيات للعلاج.ولم تتوافر- حتى الآن - أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارًا للانتهاء من نتائج التحقيقات.