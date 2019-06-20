قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، إن "القيادة السياسية الهندية لا تبدو مستعدة للحوار بشأن جميع القضايا العالقة مع إسلام آباد".
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، عن قريشي قوله - في تصريحات صحفية- إن رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بدا مترددًا في اجتماعه الذي تم على هامش اجتماع شنغهاي للتعاون، مضيفًا أن السلام قضية محورية في عملية التقدم الإقليمي وتقليص
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن القيادة الهندية لم تخرج بعد عن الحالة العامة التي تصاحب الانتخابات وأن "وضع باكستان معروف للمجتمع الدولي".
وكانت باكستان قد عرضت عقد محادثات لحل جميع القضايا العالقة بما فيها منطقة كشمير المتنازع عليها، ورد الجانب الهندي بضرورة وضع شروط لهذه المحادثات.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: الهند لا تبدو مستعدة للحوار حول القضايا العالقة مع إسلام آباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.