وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، القادة العسكريين والأمنيين باستنفار جهدهم الميداني والاستخباري؛ لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء إطلاق القذائف. وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي حيث

وشدد رئيس الوزراء العراقي - خلال الاجتماع - على تكثيف العمل من أجل منع تكرار الاعتداءات الإجرامية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار. "السومرية نيوز" العراقية - إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي حيثبحث جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية بتعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون والتصدي بكل قوة لأي محاولة للعبث بأمن ومصالح البلاد".وشدد رئيس الوزراء العراقي - خلال الاجتماع - على تكثيف العمل من أجل منع تكرار الاعتداءات الإجرامية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يوجه بملاحقة الجهات التي تقف وراء إطلاق القذائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.