ترامب يدعو قيادات الكونجرس لحضور اجتماع حول إيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس، إلى حضور اجتماع حول إيران في غرفة العمليات .

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية،

اليوم الخميس.



وكان الرئيس الأمريكي قد أكد، في وقت سابق، أن "إيران ارتكبت خطأ فادحا"، فيما يخص إسقاط

طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.



فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد مكان حطامها.