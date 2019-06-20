موسكو : واشنطن وحلفاؤها يدعمون منظمات دينية ورجال سياسة معادين لروسيا

اتهم نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها بأنهم يدعمون ما أسماها بالمنظمات الدينية غير التقليدية ورجال السياسة المعادين في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن كارتابولوف قوله ، خلال اجتماع طاولة مستديرة حول تطوير التعاون في مجال المعلومات والاتصالات في الفضاء التابع لمنظمة

معاهدة الأمن الجماعي في مجلس الدوما الروسي ، "يقوم شركاؤنا، بقيادة الولايات المتحدة، بتنظيم الدعم للهياكل الدينية غير التقليدية والمنشورات والموارد الإعلامية التي تصف نفسها بـ"المستقلة" ، فضلاً عن الشخصيات السياسية قصيرة النظر أو العدائية بشكل علني.



وأضاف "لا تزال روسيا الاتحادية، دون أي شك، هدفاً رئيسياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها ، وقد شُنت ضدنا، بالتحديد، حرب إعلامية شاملة، مما جعل المواجهة لأنظمة القيم في روسيا والغرب بارزاً للغاية".



جدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والعديد من دول الغرب تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر ربع قرن.