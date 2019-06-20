مصر: تصريحات إردوغان تعكس احتضانه للفكر المتطرف

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان حول مصر، لا ترقى إلى مستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدا استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا.

واعتبر شكري، أن تصريحات إردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي، واحتضانه الفكر المتطرف الذي صاغته الجماعة، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية، والتي وظفت لتؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

تجاوزات داخلية

وشدد شكري على أن الأمر بات مكشوفا يوما بعد يوم، من حيث رغبة إردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي، والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل.

وأكد شكري أن هذا السلوك من جانب إردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته، من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة، مشددا على أن تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق.

وكان الرئيس التركي أعلن، أول من أمس، أنه سيسعى إلى محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية، بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته في القاهرة، الاثنين الماضي.