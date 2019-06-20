ترمب يطلع على هجوم الشقيق

أعلن البيت الأبيض أمس أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بضربة صاروخ على السعودية ، بعد أن قال المتمردون اليمنيون إنهم قصفوا بمقذوف محطة تحلية المياه في الشقيق.

وأكدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان، "تم اطلاع الرئيس على تقارير حول هجوم بصاروخ على المملكة العربية السعودية".

وقالت "نحن نراقب الوضع عن كثب ونواصل المشاورات مع شركائنا وحلفائنا".

مطار أبها

ويأتي استهداف الميليشيات الحوثية لمحطة تحلية المياه في الشقيق، بعد أيام من استهداف مطار أبها، والذي أدانه مجلس الأمن في وقت سابق.

Advertisements

وقال المجلس، في بيان إنّ، "هذا الهجوم والتهديد بشنّ مزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية والمنطقة ككلّ يشكّلان انتهاكا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويذكّر أن جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

لا تبرير

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق، أن قصف الحوثين لمطار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف "جريمة حرب"، ودعت المتمردين اليمنيين إلى أن يوقفوا فورا كل الهجمات على "البنى التحتية المدنية في السعودية".

وأوضح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، أنه لا يمكن تبرير هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين.