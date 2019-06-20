حاكم رأس الخيمة يستقبل الدخيل

استقبل عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تركي عبدالله الدخيل.

ورحّب القاسمي بالسفير الدخيل، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة، وتعزيزها في إمارة رأس الخيمة.