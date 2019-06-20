أمانة مجلس التعاون تشارك في اجتماع لمكافحة الإرهاب

بدعوة من وزارة الخارجية الأميركية شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة الإرهاب، تحت مظلة التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط (MESA)، وبمشاركة ممثلين من جميع دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأميركية والأردن.

ورأس وفد الأمانة، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، حيث تمت مناقشة إستراتيجية مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط، والحاجة إلى وضع خطة تنفيذية لهذه الإستراتيجية.

وأوضح العويشق الآليات التي تم الاتفاق عليها في إطار مجلس التعاون وفي إطار الشراكة الإستراتيجية بين المجلس والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكداً حرص الجميع على تفعيل تلك الآليات للإسهام في تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدور الفعال الذي تقوم به المراكز المتخصصة التي تم تأسيسها في دول المجلس لمكافحة الإرهاب والتطرف.