وسام المؤسس لقائد الجيش اللبناني

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مبنى وزارة الدفاع أمس، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، والوفد المرافق له.

ورحب الرويلي بعون في بلده الثاني المملكة، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.

وعبر عون عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي قام بها، معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقلد الرويلي، قائد الجيش اللبناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.