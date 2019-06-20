شكري: تصريحات أردوغان تؤكد ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي

القاهرة (الاتحاد)

أعربت الحكومة المصرية، أمس، عن بالغ استنكارها للتصريحات «المتكررة غير المسؤولة» التي يطلقها حول مصر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت إنها «لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها»، مؤكدةً الاستعداد للتصدي لأي تهديدات، و«إن كانت جوفاء». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تعليقاً على تصريحات الرئيس التركي، أمس الأول الأربعاء، حول وفاة الرئيس الإخواني السابق المعزول محمد مرسى، إنها ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر. وأكد وزير الخارجية في بيان، أمس الخميس، على أن «الأمر بات مكشوفاً يوماً بعد يوم، من حيث رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي، والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل»، مشدّداً على أن «مثل هذا الكلام المُرسل، الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته، لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة، من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف، الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة».

وأكد وزير الخارجية المصري على أن «هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة، مشدداً على أن تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدراً للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق».