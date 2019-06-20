وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة لـ "الاتحاد": لا تفاوض إلا بعد إلقاء الميليشيات السلاح

حسن الورفلي (بنغازي)

قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة إن الجيش الوطني الليبي لن يقبل بوقف إطلاق النار، إلا بعد تسليم الميليشيات والجماعات المسلحة لسلاحها وتسليم جميع المقرات والقواعد العسكرية التي تحتلها في طرابلس. وأكد الحويج لـ«الاتحاد» أن عملية تحرير طرابلس تأتي تنفيذاً لقرار البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية والاتفاقات الأمنية الملحقة باتفاق الصخيرات التي عجز السراج عن تنفيذها في ظل خضوعه لميليشيات يقودها مسلحون مطلوبون دولياً.

وأكد الحويج أنهم لا يخضعون لأي ضغوطات خارجية غير ضغط الشعب الليبي الذي يعيش تحت رحمة التنظيمات المسلحة المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أنه من الطبيعي وجود حوارات ومفاوضات سياسية موازية للعمل الوطني للجيش الليبي تقوم بها بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا أو دول الجوار في ظل تزايد الهواجس الأمنية وتأثرها في الوضع في ليبيا.

وأكد الحويج أن المعركة التي يخوضها الجيش الليبي في طرابلس هي حرب على الإرهاب من أجل تحريرها من العصابات الإرهابية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها مطلوبون دولياً. وأشار الحويج إلى أنه لولا استمرار الدعم القطري والتركي للجماعات المسلحة الداعمة لحكومة السراج والتي تتخذ مقرات لها وسط المدنيين بطرابلس، ولجأت إلى اعتقال كل من أعلن تأييده للقوات المسلحة الليبية، لما تأخرت عملية تحرير العاصمة. فالجيش الليبي يرفض أن تلطخ يديه بدماء الليبيين وهو لايزال عند وعده بالعفو عمن يستجيب لشروطنا الواضحة والمتمثلة في إخلاء العاصمة وتسليم السلاح. ولفت الحويج إلى أن الجيش الليبي ضامن للعملية السياسية، والهدف من تحرير طرابلس استعادة هيبة الدولة والاحتكام إلى الدستور وصناديق الاقتراع والشعب الليبي الذي سيختار ممثليه بكل حرية وديمقراطية تحت إشراف قضائي وطني ودولي.

إلى ذلك، قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إن الموقف الدولي بات داعماً للجيش بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكداً أن موقف دول جوار ليبيا ممتاز بسبب العلاقات المتميزة مع مصر وتشاد والتطور المهم في العلاقات مع الجزائر والسودان، وذلك تزامناً مع الحراك الشعبي في البلدين.

وأكد حفتر، في حوار مع صحيفة المرصد الليبية، أن العملية العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق كافة أهدافها، مشدداً على أن ليبيا ستدخل في مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة. وعن ملامح خطة ما بعد تحرير طرابلس، قال حفتر إنها ستكون عبر المسار السياسي، لافتاً إلى أن ليبيا ستدخل في مرحلة انتقالية يتم خلالها حل كافة الميليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون في هذا المجال، وحل كافة الكيانات الناتجة عن اتفاق الصخيرات، بعد انتهاء مدته وفشله في إيجاد أي مخرج للأزمة بل خلق أزمات، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز للانتخابات، وذلك بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد يكون خالياً من العيوب السابقة، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده، والشروع في توحيد المؤسسات بعد سنوات من الانقسام. ورداً على مبادرة فايز السراج لحل الأزمة، أكد حفتر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي لا يعلم ما يريد ودائماً يشعر أنه مرعوب من جهة ما بشدة.

وعلّق حفتر على خطاب بعض قيادات دول الجوار وتحديدا حركة النهضة الإخوانية في تونس، والذي وصفه بالتحريضي، وتثير من خلاله مخاوف دول الجوار من سيطرة الجيش على طرابلس قائلا:«ما يقوم به الجيش شأن ليبي داخلي محض، ولن نسمح بتفسيره بشكل يناقض مبدأ السيادة الوطنية قطعياً وهذه الشخصيات التي أشرت إليها (قيادات النهضة) لا تمثل دولها ولا شعوبها وربما هي رهينة أجندات معادية لليبيا».

واعتبر حفتر «أن المخاوف – إن وجدت – فهي نابعة من خشية فرار الإرهابيين والمجرمين من طرابلس بعد هزيمتهم إلى بعض دول الجوار كما فر لنا إرهابيون ومتمردون من هذه الدول في مراحل سابقة وقتلوا مئات الليبيين بالعمليات الانتحارية والقتالية في بنغازي ودرنة والجنوب وغيرها من مدننا ومناطقنا.

وأضاف: «أنا أؤكد لهم أن أقصر الطرق لإزالة هذه المخاوف هي التعاون بشكل مباشر مع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الليبية لإنهاء تهديد هذه المجموعات لأمن المنطقة، فهذه مصلحة مشتركة لكل من يدرك مفهوم الأمن. فنحن جيران وأشقاء وبيننا علاقات وطيدة واتفاقيات عتيدة يمكن تفعيلها لإزالة كل المخاوف أو التشويش المبالغ فيه. واستبداله بعمل مشترك لصالح شعوبنا وضد الإرهاب فقط».

وبسطت قوات الجيش الليبي سيطرتها على معسكر النقلية في ضواحي طرابلس وبدأت التقدم باتجاه مركز العاصمة الليبية، وذلك وفقاً لما أكده الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب لـ«الاتحاد» إن الشباب المغرر به بدأ في العزوف عن القتال بصفوف الميليشيات المسلحة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بتلك التشكيلات الداعمة لحكومة الوفاق، لافتاً إلى أن قوات الجيش تقترب من حسم عملية تحرير طرابلس. وأشار المحجوب إلى شن سلاح الجو الليبي غارات جوية على تمركزات الميليشيات في طرابلس. ويرى العميد خالد المحجوب أن المشير حفتر هو قائد المرحلة الحالية كونه شخصية وطنية ضامنة لبناء دولة المؤسسات وحماية المشروع الوطني، مشيراً إلى أن ليبيا تعيش مرحلة دقيقة وحساسة للغاية ما دفع الشعب للاصطفاف خلف المؤسسة العسكرية.