حضرموت تتوعد الإرهابيين

عدن (الاتحاد)

توعدت السلطات الأمنية في وادي وصحراء حضرموت، بالرد بقوة على كل المحاولات التخريبية الإرهابية، التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإقلاق السكينة العامة في كافة مديريات الوادي والصحراء. وأكد مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، العميد مبارك العوبثاني، أن مدينتي شبام والقطن ستشهدان قريباً حملة أمنية واسعة، سيتم فيها تعزيز الانتشار ورفد الأجهزة الأمنية بالإمكانيات، من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب. وأكد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، في وادي وصحراء حضرموت، لن تتساهل مع أي عناصر إرهابية وتخريبية، وسوف تتعامل بحزم وقوة معها، من أجل حفظ السكينة والاستقرار، لافتاً إلى أن الجهود الأمنية تمكنت مؤخراً من ضبط عناصر وخلايا إرهابية، وخارجة عن النظام والقانون، وتم إفشال مخططاتها التخريبية.

وكان قتل جندي يمني، في هجوم شنه مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، على مبنى المحكمة في مدينة شبام التاريخية بوادي حضرموت. وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن عناصر ملثمة يستقلون دراجة نارية شنوا هجوماً على حراسة مبنى المحكمة، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود المكلفين بتأمين مبنى المحكمة، مشيراً إلى أن المهاجمين أطلقوا الأعيرة النارية بشكل عشوائي على بوابة المحكمة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف أن الهجوم جاء، بعد أيام فقط، من ضبط أحد العناصر الإرهابية الخطيرة المنتمية لتنظيم القاعدة في وادي حضرموت.