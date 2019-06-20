الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية

واشنطن، عدن (الاتحاد)

طالبت الحكومة اليمنية، أمس، الكونجرس الأميركي تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، خلال لقائه عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، مايك كونواي، إن ممارسات الميليشيات لا تختلف عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين «من تفجير المنازل، وتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وتهديد المصالح الإقليمية والدولية، وتجنيد للأطفال، وانتهاك لحقوق المرأة، وخطف وقتل المعارضين لها فكرياً، وحرمان الأقليات وأتباع المذاهب والأديان الأخرى من ممارسة شعائرهم، ورفع شعار الموت ضد كل من يختلف معها».

وأشار إلى ما تعرض له أبناء الأقليات في اليمن من تنكيل وتهجير ومصادرة الممتلكات وسجن ومحاكمات وصلت إلى الحكم بالإعدام، في مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين اليمنية، والمعاهدات الدولية التي كفلت للجميع حقوقهم، مهما كانت درجة الاختلاف الفكري. واستعرض ممارسات إيران الداعمة للميليشيات الانقلابية والمزعزعة لأمن واستقرار اليمن والإقليم، واستمرارها في تهريب الأسلحة، في مخالفة واضحة لكافة القرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص، واستخدام الميليشيات في عمليات التصعيد ضد مصالح دول الجوار، وتهديد ممرات الملاحة العالمية لتخفيف الضغوط الحاصلة عليها من قبل المجتمع الدولي. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إيران لوقف تدخلاتها في الشأن اليمني. معتبراً أن ذلك سيشكل خطوة مهمة لتحقيق وبناء السلام في اليمن. داعياً الولايات المتحدة إلى التنسيق مع بقية الشركاء الدوليين، من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لوقف التدخلات الإيرانية المهددة لمصالح الإقليم والعالم.

وجدد وزير الإعلام التأكيد على عزم وإصرار الشرعية الدستورية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، على الوصول إلى السلام الشامل والعادل، الذي ينشده أبناء الشعب الذي أنهكته ممارسات الميليشيات الإرهابية. مثمناً دور«تحالف دعم الشرعية» في دعم استعادة الدولة ومحاربة كافة أنواع الإرهاب والتطرف، وفي مقدمتها إرهاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. فيما عبر كونواي عن قناعته بأن إيران تمارس أدواراً سلبية للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية كحزب الله والحوثيين، بهدف زعزعة استقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية فيها. لافتاً إلى موقف الولايات المتحدة الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، ودعمها لجهود التحالف بما يضمن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومعاناة الشعب الإنسانية.

وكان الإرياني قال، في وقت سابق، إن إيران لم تقدم لليمن سوى الموت والدمار والطائفية المقيتة، عبر وكلائها ميليشيات الحوثي، التي تقوم بنشر الإرهاب واستخدامها كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية. وأوضح، خلال لقائه مدير عام مكتب اليمن وعمان في مجلس الأمن القومي الأميركي أليسون مينور، أن إيران مستمرة بدعمها للميليشيات رغم التحذيرات الدولية، موضحاً أن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية مستمرة، إلى جانب رفد الميليشيات بخبراء من أجل تطوير هجماتهم الإرهابية. وقال: إن الممارسات الإرهابية للميليشيات وصلت إلى قيامها بتغذية الفكر الإرهابي الطائفي في المدارس والمساجد والأحياء السكنية، من أجل استقطاب الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للقتل ووقود للحرب، لتحقيق أجندتهم التدميرية، مستغلين الوضع الاقتصادي والحالة الإنسانية، التي يعيشها أبناء تلك المناطق منذ الانقلاب.