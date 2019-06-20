وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا يبحثان استئناف مفاوضات سد النهضة

بحث وزير خارجية مصر، سامح شكري، اليوم الخميس، مع نظيره الإثيوبي جيدو اندرجاتشيو، على هامش اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تطورات العلاقة الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة.

وأعرب شكري خلال اللقاء، عن تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الإثيوبي الجديد، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المصرية المباشرة في إثيوبيا، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين.

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وأكد وزير الخارجية الإثيوبي على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه للتعاون مع مصر من أجل تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب في كافة المجالات.

وناقش الجانبان تطورات مفاوضات سد النهضة، إذ أكد شكري على أهمية الإسراع بوتيرة المفاوضات، وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكد شكري على نية مصر توجيه الدعوة لعقد الاجتماع السداسي، الذي يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة مواتية، تنفيذاً لتوجيهات زعماء الدول الثلاث، وذلك لمواصلة المفاوضات حول سد النهضة، بما يؤمن مصالح مصر والسودان المائية ويحقق التنمية لإثيوبيا.