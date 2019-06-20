كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك دويتشه الألماني يبحث إستبدال المدير المالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الثلاثاء، أن كريستيان سوينج تخطط، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، لإصلاح شامل للإدارة العليا، بما في ذلك استبدال المدير المالي.

ونقلا عن شخص لم يكشف عن اسمه قريب من هذه المسألة لبلومبرج إن سوينج يمكن أن تزيل جيمس فون مولتك من منصب المدير المالي.

وبشكل منفصل، أفادت مجلة "ماجازين" الشهرية للأعمال في ألمانيا أن سوينج تناقش أيضًا إمكانية استبدال غارث ريتشي كرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية لجعل إعادة الهيكلة المقررة للفرع أولوية قصوى.

ورفض بنك دويتشه التعليق.

حيث ارتفعت أسهم بنك دويتشه 2.7 في المئة على الأخبار وتداول 3.5 ٪ أعلى في 1411 بتوقيت جرينتش.

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في مايو، وعدت سوينج حملة "تخفيضات شديدة" للمساهمين في بنكها الاستثماري الضعيف الأداء، وهو مصدر رئيسي لإيرادات أكبر بنك في ألمانيا، والذي كافح من أجل تحقيق أرباح مستدامة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ومن المتوقع أن تعلن سوينج عن تغييرات في يوليو، وفقًا للمصادر.

حيث قال المصرف يوم الاثنين، مصدر مقرب من الأمر إن دويتشه بنك يخطط لإصلاح عملياته التجارية من خلال إنشاء بنك مزعوم يحتفظ بعشرات المليارات من اليورو من الأصول غير الأساسية.

وقال ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن بنك دويتشه يعتزم أيضًا تقليص حجم أعماله في الأسهم الأمريكية بشكل كبير، تاركًا فقط هيكلًا عظميًا لخدمة العملاء من الشركات ذات القيمة العالية.

