يهم التلاميذ ما بعد الباكالوريا.. هذه تواريخ الامتحانات لولوج المدارس والكليات

مباشرة بعد اجتياز امتحانات الباكالوريا، وإعلان نتائجها، سيكون التلاميذ والطلبة الناجحيين في الامتحانات المذكورة، على موعد مع إمتحانات أخرى تُحدد ولوجهم إلى المدارس والكليات العليا.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” والتي تخص تواريخ ولوج المدارس والكليات بمختلف شعبها والبالغ عددها خمس كليات، ويتعلق الأمر بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية إذ سيجري الإمتحان في شهر يوليوز يوم 14 منه 2019، والمعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات ISCAE سيكون في نفس الشهر من 16 منه 2019.

وعن تاريخ ولوج المدارس الوطنية للتجارة و التسيير (ENCG) سيكون يوم 17 من يوليوز 2019، وكليات الطب و الصيدلة في المدن التالية ( الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، فاس، وجدة، أكادير، طنجة) – شعبة الطب، حُدد في يوليوز 18 منه 2019.

أما كليتا طب الأسنان ( الرباط و الدارالبيضاء) – شعبة طب الأسنان سيجري في يوليوز 19 من العام الجاري، وكليتا الطب و الصيدلة ( الرباط و الدارالبيضاء) – شعبة الصيدلة سيكون يوم 20 يوليوز 2019.

وبخصوص ولوج المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس (ENSAM) تقرر إجراء مباراة الولوج في يوليوز أيضًا يوم 22 منه، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) سيجري كذلك يوم 23 من يوليوز 2019.