جمال الدبوز يعلن ابتعاده عن الفن

أعلن الكوميدي العالمي جمال الدبوز، مؤخرا أنه قرر الابتعاد عن الفن، بعد سنوات طويلة من العطاء.

وقال الدبوز لقناة “إر تي إل” الفرنسية، إنه يحتاج إلى فترة راحة بعيدا عن الفن والسينما، وذلك مرحلي، لكن سيستمر لسنوات.

وأضاف الكوميدي صاحب 44 سنة في حديثه أنه يحتاج إلى سنوات من الراحة و إلى “الإلهام” وإلى مرحلة تفكير جديدة حتى يستطيع العودة بنفس جديد.

يذكر أن مسيرة الدبوز الفنية انطلقت سنة 1996، من فرنسا، علما أن أصوله مغربية، وهو مؤسس مهرجان مراكش للضحك، فهل يؤثر قراره على هذا الحدث البارز؟