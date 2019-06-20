السجن لبطلي فيديو الاستحمام داخل “طوبيس”.. والبراءة لمصورهما

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة أكادير، اليوم الخميس، بالسجن شهران للشابان اللذان ظهرا يغتسلان داخل حافلة للنقل العمومي، مع أداء غرامة 500 درهم.

وأفاد مصدر “اليوم24″، أنه تم تمتيع الشخص الثالث الذي وثق للعملية من خلال تصوير فيديو بالبراءة.

وخلق شريط فيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أواخر شهر ماي الماضي، قبل أن تتفاعل المصالح الأمنية معه، ويتم في البداية اعتقال الشخصين اللذين ظهرا، ولاحقا تم اعتقال شخص ثالث، وأيضا التحقيق مع سائق الحافلة.

وخرج الشابان بعد الجدل بفيديو، أكدا من خلاله أنهما كانا يصوران لقطات من فيلم كوميدي قصير، لكن التحقيقات بينت غير ذلك.