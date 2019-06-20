سفارة مصر بالمغرب تتبرأ من “فيديو كليب” “الكان”: سنعاقب المتورطين والأصلي سيذاع في الافتتاح

قال السفير المصري في الرباط أشرف إبراهيم إن الفيديو المتداول لكليب أغنية افتتاح البطولة الافريقية مفبرك.

وأكد بلاغ للسفارة المصرية بالرباط، تعقيباً علي الأنباء التي ذكرت أن “فيديو كليب” الأغنية الرسمية لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم “مصر 2019″، بتر الصحراء من خريطة المغرب أن “فيديو كليب” الأغنية الرسمية، سيذاع لأول مرة خلال حفل افتتاح البطولة غدا.

وأشار المتحدث ذاته أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل تم تركيبه من قبل أشخاص جاري تحديدهم، ولا يمت للفيديو الأصلي الذي سيذاع غداً بصلة.

Advertisements

وأشار السفير المصري في الرباط، الي أن هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الافريقية لكرة القدم، كان قد تقدم بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية، عن الخطأ غير المقصود بظهور علم دولة غير معترف بها، والذي ظهر علي موقع تذكرتي الالكتروني واحد الفيدويوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف السفير أشرف إبراهيم، أن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أكد علي كامل احترام اللجنة للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، مؤكداً علي ان اللجنة علي ثقة بأن ما حدث لا يمكن أن يؤثر علي متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة.