محكمة “الطاس” ترفض طلب غامبيا وتقر بمشاركة الجزائر في “الكان”

رفضت محكمة التحكيم الخميس استئنافا مقدما من الاتحاد الغامبي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الأفريقي (كاف) والاتحاد التوغولي، حول إلغاء نتائج منتخب توغو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

بالتالي يؤيد قرار محكمة التحكيم الرياضي ذلك الذي اتخذته لجنة الانضباط في الـ(كاف) في يناير الماضي وأيضا ذلك الذي اتخذته لجنة الاستئناف في الشهر التالي، والخاص بطلب غامبيا إلغاء نتائج توغو بسبب مشاركة اللاعب جيمس أولوفادى في المباريات التي جرت خلال أكتوبر 2018 بدون جواز سفر كونه نيجيريا.

وكان الاتحاد الغامبي قد توجه لاحقا إلى محكمة التحكيم الرياضي التي عقدت جلسة حضرتها جميع الأطراف في 14 من الشهر الجاري، وكشف عن قرارها الخميس.

وكان منتخب غامبيا يأمل في إلغاء نتائج توغو في المجموعة الرابعة وبالتالي خصم ست نقاط حصدتها الجزائر بعد الفوز على توغو ذهابا وإيابا لتتأهل كأول للمجموعة في التصفيات بـ11 نقطة، ثم منتخب بنين وصيفا بـ10 نقاط وبعدهما غامبيا بـ6 نقاط، بحيث يتمكن من التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بفارق الأهداف عن الجزائر.