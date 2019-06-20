مراكش.. “مقاول” معروف يقدم على شنق نفسه داخل فيلا 

وضع مقاول معروف، صباح اليوم الخميس، حدا لحياته بشنق نفسه بطريقة مأساوية داخل مسكنه في مدينة مراكش.

وأفادت مصادر محلية أن الهالك يبلغ من العمر 41 سنة، ومعروف بنشاطه الاقتصادي في مجال البناء، وعثر عليه معلقا داخل الفيلا، حيث يقطن، بعد انتحاره شنقا .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أسباب إقدام الهالك على الانتحار لاتزال مجهولة، على الرغم من أن وضعه الاجتماعي جيد، إذ فتح تحقيق في من طرف المصالح الأمنية، لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وفور علمها، انتقلت المصالح الأمنية، المعنية إلى عين المكان، وبناء على تعليمات النيابة العامة تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.