الجامعة تصطحب التيمومي وفرس لحضور كأس إفريقيا

وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدعوة لمجموعة من الدوليين السابقين لحضور نهائيات كأس إفريقيا، التي تحتضنها مصر.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جامعي جيد الإطلاع، أن القائمة ضمت مجموعة من نجوم المنتخب السابقين، يتقدمهم كل من أحمد فرس ومحمد التيمومي، المتوجين بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

يشار إلى أن السفارة المصرية بالرباط تشهد، منذ أيام، توافد العديد من الجماهير المغربية قصد استخلاص تأشيرة ولوج أراضي البلد العربي، بهدف متابعة نهائيات العرس القاري، وتقديم الدعم للمنتخب الوطني.