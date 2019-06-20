واضاف ان "مفارزنا المرورية موجودة منذ اللحظات الاولى لبدء العمل وبأشراف العقيد محمد محمود امر قاطع مرور الكرخ الجنوبي مع وضع العلامات المرورية التحذيرية عن وجود الاعمال والاشرطة الضوئية والمصدات البلاستيكية التي تساهم في فصل منطقة العمل عن مسار سير المركبات"، مشيرا الى ان "مساحة العمل بلغت بطول 4.5 كم".
وتابع ان "هذه المنطقة سوف تشهد زخم مروري كبير لاهمية المنطقة والتي تعتبر حلقة وصل للمنطقة الجنوبية بمنطقة الوسطى لجانب الكرخ ومركز الرصافة"، داعيا "سواق المركبات الى تغيير مسارهم بالاتجاهات الاخرى للمساهمة الوطنية في تخفيف الزخم المروري الذي سوف يحصل نتيجة القطع والاعمال".
واكد القصاب ان المسارات البديلة هي:
1- عند القدوم من ساحة التحرير عبر جسر الجمهورية يكون الطريق نحو المسار الايمن بأتجاه تقاطع السنك وهناك خياران اما الاستمرار للامام نحو ساحة جمال شارع الاذاعة او الاستدارة على جهة اليسار الى تقاطع الخارجية ومنطقة العلاوي.
2- عند الوصول الى تقاطع الخرطوم هناك خياران اما المسار الايمن والمتوجه الى تقاطع الخارجية والمتحف او المسار الايسر الذي يؤدي الى المنطقة الخضراء بأتجاه تقاطع التشريع ومن ثم يمين التقاطع متجه الى تقاطع عمان وبالامكان الاستمرار الى الامام بأتجاه الطريق السريع بأتجاه القادسية والحارثية او سلك المسار الايمن بأتجاه ساحة دمشق او على جهة اليسار بأتجاه تقاطع 14 تموز بأتجاه جسر المعلق بأتجاه الكرادة.
وطالب القصاب "الملاكات الهندسية في امانة بغداد بالاسراع في نسبة انجاز الاعمال قدر المستطاع ومن المواطنين الالتزام بتغيير مساره والابتعاد عن منطقة الاعمال خدمة للصالح العام".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعلن عن اعمال صيانة في نفق الزيتون وتحدد مسارات بديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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