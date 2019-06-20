الشرطة اول نادي عراقي يكمل رفع ملفات الرخصة الاسيوية

وقال القصاب في حديث للسومرية نيوز إن "نادي الشرطة الرياضي بكرة القدم اول نادي يكمل رفع الملفات التي تخص طلب الرخصة الاسيوية للموسم 2019- 2020 في نظام كلاس". واوضح ان "المدة المحددة لارسال النظام ستنتهي يوم 30 حزيران الجاري، ويبقى لاحقاً قرار لجنة التراخيص الذي سيصدر بتاريخ 26 ايلول المقبل، حول منح الرخصة الاسيوية التي سوف تأهل بطل الدوري وبطل الكأس من المشاركة في بطولة دوري ابطال اسيا للموسم المقبل".



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