ما حصل الليلة في خانقين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه قرب مقهى شعبي في قضاء خانقين، الا ان القوات الامنية طوقته لكنه فجر رمانة يدوية كان يحملها ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".واضاف المصدر ان "القوات الامنية اطلقت النار عليه وتمكنت من قتله في الحال"، مشيرا الى انه "تم تفكيك الحزام الناسف دون وقوع اية اضرار".

وافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن تفجيرا وقع قرب مقهى شعبي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.