تفجير انتحاري بمقهى في ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، بأن تفجيرا انتحاريا استهدف مقهى شعبي في ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه داخل مقهى شعبي ضمن شارع الكورنيش في قضاء خانقين بديالى". واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".



يذكر ان محافظة ديالى تشهد بين فترة واخرى تفجيرات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى. يذكر ان محافظة ديالى تشهد بين فترة واخرى تفجيرات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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