الداخلية تعلن اعتقال شخصين يقومان بالمتاجرة بالعملة المزورة في بابل

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال شخصين يقومان بالمتاجرة بالعملة المزورة في بابل. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذاً لأوامر وتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة وباشراف مدير الشؤون الداخلية في بابل العميد مصطفى جاسم السعدي توفرت معلومات بوجود اشخاص يقومون بالمتاجرة بالعملة المزورة".



وأضاف البيان أنه "تم التنسيق مع قسم مكافحة الجريمة المنظمة في بابل أثمرت الجهود بالقاء القبض على متهمين وضبط بحوزتهما ورقة نقدية فئة مليون دولار أمريكي".

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