عبد المهدي يوجه بإستنفار الجهود لملاحقة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري، اليوم الخميس ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي".

وأضاف البيان أن "المجلس بحث جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية بتعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون والتصدي بكل قوة لأي محاولة للعبث بأمن ومصالح البلاد".



ووجه عبد المهدي بحسب البيان "القادة العسكريين والأمنيين بإستنفار جهدهم الميداني والاستخباري لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف في محافظتي نينوى والبصرة واينما وجدت وتكثيف العمل من اجل منع تكرار الاعتداءات الاجرامية التي تهدف لزعزعة الامن والاستقرار".

وناقش مجلس الأمن الوطني "القضايا المدرجة على جدول الاعمال المتعلقة بآليات تنفيذ المعالجات المقترحة حول الوضع الأمني في محافظة نينوى".