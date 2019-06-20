عبد المهدي يوجه بإستنفار الجهود لملاحقة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، القادة العسكريين والأمنيين بإستنفار جهدهم الميداني والاستخباري لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف.
وأضاف البيان أن "المجلس بحث جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية بتعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون والتصدي بكل قوة لأي محاولة للعبث بأمن ومصالح البلاد".
ووجه عبد المهدي بحسب البيان "القادة العسكريين والأمنيين بإستنفار جهدهم الميداني والاستخباري لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف في محافظتي نينوى والبصرة واينما وجدت وتكثيف العمل من اجل منع تكرار الاعتداءات الاجرامية التي تهدف لزعزعة الامن والاستقرار".
وناقش مجلس الأمن الوطني "القضايا المدرجة على جدول الاعمال المتعلقة بآليات تنفيذ المعالجات المقترحة حول الوضع الأمني في محافظة نينوى".
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