الجيش الأمريكي ينشر فيديو استهداف إيران لـ"الدرون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الجيش الأمريكي، الخميس، مقطع فيديو وصورا تظهر لحظة استهداف إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

وكان الجيش الأمريكي أعلن، في وقت سابق، إسقاط إيران لطائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.

وقال الجنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون)، إن هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير المسؤول وقع في محيط ممرات جوية دولية معترف بها قانونيا، معرضا حياة المدنيين لخطر محتمل.

كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.



