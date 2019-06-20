خطأ إيران وتحركات أمريكا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس الـ20 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتصريحات ترامب بأن طهران ارتكبت خطأ جسيما، ووثائق تكشف عن استغلال قطر لثغرات بعقوبات مجلس الأمن لتمويل الإرهاب، ومواصلة تركيا خرق المواثيق الدولية بسفينة تنقيب ثانية في مياه المتوسط، والجبير يؤكد عدم السماح لإيران باحتلال اليمن، وحاملة طائرات أمريكية تعبر قناة السويس في طريقها لردع إيران، واستخبارات ألمانيا تراقب أكبر مساجد بون بعد سيطرة الإخوان.

أما بالاقتصاد تطالعون، تواصل انهيار إيرادات نفط إيران بفعل العقوبات، وموديز تخفض تصنيف 11 شركة تركية، وأسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى في 5 سنوات، و412 مليار درهم حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة في الإمارات، وتعاون اقتصادي بين الإمارات وكوستاريكا.

Advertisements

وفي الملاعب، بنفيكا يقترب من ضم حارس ريال مدريد.

وفي الفن، كيانو ريفز بطل وشيك في عالم "مارفل" للخارقين.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.