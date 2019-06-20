البيت الأبيض يدعو قادة الكونجرس لاجتماع حول إيران

قال مصدر أمريكي مطلع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت قيادات الكونجرس إلى البيت الأبيض لإطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران في وقت لاحق الخميس في أعقاب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.



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وتابع المصدر قائلا إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونجرس الأربعة، إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات، سيعقد في البيت الأبيض الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في وقت سابق الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه لا يستبعد الرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة دون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو.

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة، وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة، والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.