الدفاعات السعودية تسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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