الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى خليج عمان

قالت وزارة الدفاع الهندية، الخميس، إن القوات البحرية أرسلت سفينتين إلى خليج عمان لضمان سلامة السفن التي ترفع العلم الهندي لدى مرورها من المنطقة بعد أسبوع من تعرض ناقلتين للنفط لهجمات إرهابية.

وأضافت الوزارة الهندية، في بيان، أن السفينتين تشيناي وسوناينا "نشرتا في خليج عمان للاضطلاع بعمليات أمنية بحرية"، مشيرة إلى أن قواتها البحرية تنفذ أيضا عمليات مراقبة جوية للمنطقة.

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وشهد خليج عمان الأسبوع الماضي، حادث استهداف ناقلتي نفط، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

ووجهت واشنطن ودول أوربية أصابع الاتهام لإيران بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.