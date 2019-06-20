دعوات لإدراج الحرس الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية

طالبت المقاومة الإيرانية، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، بإدراج مليشيا الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأوروبية ردا على تصعيد هجماتها الإرهابية ضد ناقلات نفطية في المياه الدولية.

وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثل قيادته منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، في بيان له، أن استهدف ناقلات نفطية في خليج عمان يثبت حاجة نظام ولاية الفقيه للإرهاب خارجيا بهدف إطالة أمد بقائه في السلطة.

وأشار البيان، الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى أن هذه الهجمات الإرهابية سيكون ثمنها باهظا على عاتق نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، لافتا إلى عدم وجود ضرورة للتعاطي الدبلوماسي أو الوساطة مع هذا النظام الثيوقراطي.

وعلق حسين داعي الإسلام عضو المقاومة الإيرانية، قائلا إن نظام طهران لا يفهم سوى لغة الحسم والحزم في حين ستؤدي سياسة المساومة إلى تشجيعه على تنفيذ مآربه الشريرة والإجرامية.

وربط عضو المقاومة الإيرانية بين محاولة استهداف فاشلة تعرض لها حشد معارض في باريس، يونيو/حزيران 2018 بالتزامن مع زيارة حسن روحاني الرئيس الإيراني إلى النمسا، لافتا إلى أن نفس الأمر تكرر قبل أيام خلال تواجد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران بهدف خفض التوتر مع أمريكا.

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وأضاف داعي الإسلام أن نظام طهران شن هجمات عدائية ضد ناقلات نفطية إحداها كانت في طريقها إلى طوكيو، في حين كان آبي يلتقي المرشد خامنئي.

وأكد بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الإطاحة بنظام الملالي على أيدي الشعب والمقاومة الإيرانية وإحلال الديمقراطية والسيادة الشعبية السبيل الوحيد نحو نشر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وطالما بقي نظام ولاية الفقيه قائما ستستمر الأزمات والحروب.

وشدد البيان، في ختامه، على عدم الصمت حيال سلوك هذا النظام في الوقت الراهن، بحيث يتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي إنهاء علاقاتها تماما مع نظام فاشل ومنهار يعيش في أزمة سقوط حر طوال الآونة الأخيرة.





يأتي هذا في وقت ترتفع فيه وتيرة تهديدات الضربات الإيرانية ضد الأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.

كما استهدفت عدة صواريخ من طراز "كاتيوشا" خلال اليومين الماضيين مواقع أمريكية في العراق من بينها قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية، ومقرات لشركات نفط أجنبية بينها شركات أمريكية.