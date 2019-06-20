الان تتابع التحالف: الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيرة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:46 م, 20 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن التحالف العربي، أن الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، وفقا لسكاي نيوز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيرة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.