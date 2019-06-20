الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا ستة أشهر

توافق قادة الاتحاد الاوروبي الخميس على أن يمددوا لستة اشهر العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب عدم احراز تقدم في تنفيذ اتفاقات تهدف الى وقف المعارك في شرق اوكرانيا.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك على هامش قمة اوروبية في بروكسل “تم تمديد العقوبات على روسيا لستة اشهر بالاجماع بسبب عدم احراز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك”.