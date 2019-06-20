إشادة دولية بدور الإمارات في إثراء الحياة الثقافية العالمية

حظيت مبادرة رئيس دولة الإمارات الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، بإعادة ترميم وتجديد مسرح تاريخي فرنسي في قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة باريس، بإشادة الهيئة الدولية للمسرح .

وبحسب وكالة وام، قال رئيس الهيئة، محمد سيف الأفخم إن التجربة الإماراتية الرائدة في مد جسور التواصل مع شعوب العالم على جميع الأصعدة أسهمت في إيجاد مناخ مناسب لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين وبلورة آلية للتحاور بين مختلف الثقافات المتنوعة .

وأشار الأفخم إلى أن القيادة الإماراتية آمنت منذ البداية أن إشاعة الوعي المعرفي ودعم التجارب التنويرية الثقافية في العالم من شأنه تعزيز ثقافة التسامح والمحبة بين الشعوب وإرساء الحوار واحترام الاختلاف وتلاقح الثقافات العالمية.

ولفت إلى أن التجربة الإماراتية انتقلت في هذ السياق من حيز التنظير إلى ميادين الممارسة العملية حتى بات العالم بأسره يعترف بالدور الإنساني والثقافي العالمي الرائد لدولة الإمارات وخير مثال على ذلك المبادرة الفرنسية بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على "مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري"، الذي يعد أحد أهم المسارح التاريخية في فرنسا.

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وأعرب عن اعتزاز الهيئة الدولية للمسرح بهذا المنجز الثقافي الشاهد على نجاح دولة الإمارات ببناء منظومة فكرية وثقافية متميزة وعلى إسهاماتها البارزة في إثراء الحياة الثقافية على مستوى العالم.

ولفت رئيس الهيئة الدولية للمسرح إلى أن قيادة الإمارات وضعت المسرح ضمن أولويات عملها في التنمية الثقافية إيمانا بدوره الكبير في بث وترسيخ الوعي العام وترسيخ مقومات النهوض ودعم عملية التطور المجتمعي والتنمية الشاملة في الدولة.

يذكر أن الهيئة الدولية للمسرح تعد أكبر منظمة في العالم تعنى بالفنون الأدائية قامت "اليونسكو" بإنشائها في العام 1948 بهدف إيجاد منصة للتبادل الدولي والمشاركة في تعليم الفنون الأدائية للمبتدئين والمحترفين على حد سواء فضلا عن استخدام الفنون المسرحية لتحقيق السلام والتفاهم المتبادل بما يتماشى مع أهدافها في مجالات الثقافة والتعليم والفنون.