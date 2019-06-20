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مئات السودانيين يتظاهرون ضد المجلس العسكري

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جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

تظاهر مئات السودانيين في عدد من عواصم الولايات اليوم (الخميس) للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين، مع استمرار حالة الاضطراب منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل أكثر من شهرين.

واحتشد محتجون في مدن ود مدني والأبيض وبورسودان لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.

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كما تظاهر العشرات في العاصمة الخرطوم، وهتفوا «مدنية» وهم يلوحون بعلم بلادهم.

وانهارت المحادثات التي كانت تجرى بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف المعارضة عندما فضت قوات الأمن الاعتصام الذي كان خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وعلى مدى أسابيع يحتدم الجدل بين الجانبين بشأن ما إذا كان المدنيون أم العسكريون هو الطرف الذي سيهيمن على مجلس سيادي جديد لقيادة السودان نحو إجراء انتخابات، منذ أن عزل الجيش البشير واعتقله في أبريل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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