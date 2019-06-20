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الإدارة الأمريكية تطلع قيادات الكونجرس على الموقف مع إيران

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترمب دعا قيادات الكونجرس إلى البيت الأبيض لاطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران في وقت لاحق اليوم (الخميس)، في أعقاب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

وتابع المصدر قائلاً إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونجرس إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات سيعقد في البيت الأبيض الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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