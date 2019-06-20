شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الأمريكية تطلع قيادات الكونجرس على الموقف مع إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترمب دعا قيادات الكونجرس إلى البيت الأبيض لاطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران في وقت لاحق اليوم (الخميس)، في أعقاب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.
وتابع المصدر قائلاً إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونجرس إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات سيعقد في البيت الأبيض الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش).
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