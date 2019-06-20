شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة جديدة لنجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة المصرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

وافق القضاء المصري اليوم (الخميس) على طلب هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة» والمتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحسن هيكل نجل الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وآخرون.

وجاءت موافقة محكمة استئناف القاهرة اليوم على طلب رد هيئة المحكمة، الأمر الذي يعني إحالة القضية إلى دائرة أخرى غير الدائرة التي تنظر القضية الآن، ومن ثم إعادة المحاكمة من جديد.

وكان المتهمون قد أحيلوا للمحاكمة منذ سنوات، لاتهامهم بالحصول على ملايين الدولارات بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية كبيرة.