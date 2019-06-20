شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: اعتقال المسؤول عن فض الاعتصام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم (الخميس)، اعتقال المسؤول عن فض اعتصام المتظاهرين في الخرطوم مطلع يونيو، ما أدى إلى مقتل العشرات.

وقال دقلو مخاطباً اجتماعاً نسوياً يؤيد المجلس العسكري:«توصلنا للشخص الأساسي المتسبب في الموضوع.. وليس هناك من داع لأذكره حتى لا أؤثر في التحقيق».

يذكر أنه في الثالث من يونيو، قام رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري بتفريق الاعتصام الذي بدأ مطلع مايو أمام مقر الجيش، لممارسة ضغوط على الجيش والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد عزل الرئيس عمر البشير.