شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: طائرة الاستطلاع كانت على بعد 34 كيلومتراً من إيران عندما أُسقطت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز(واشنطن) ذكر الجيش الأمريكي اليوم (الخميس) أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني. ذكر الجيش الأمريكي اليوم (الخميس) أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني. وقال اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون): «هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانوناً بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان، معرضاً المدنيين لخطر محتمل». وأضاف بأن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني «في أي وقت خلال مهمتها». وقال إنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي: طائرة الاستطلاع كانت على بعد 34 كيلومتراً من إيران عندما أُسقطت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.