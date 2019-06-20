شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: يجب الوقوف مع السعودية بصفتها شريكا أمنياً أساسياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الخميس)، إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيسياً، وذلك رداً على سؤال عن حكم أصدرته محكمة انجليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية على الرغم مما وصفها بأنها «مواقف صعبة».
وقال: «علينا الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا».
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