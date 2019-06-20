شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريس يحث على ضبط النفس بعد إسقاط طائرة مسيرة في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم (الخميس) إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس قلق من إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة في منطقة الخليج العربي، ويحث كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين: «من المهم أن تتحلى كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج الموقف».