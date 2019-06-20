شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب للصحفيين: ستعرفون قريباً إن كانت أمريكا ستضرب إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين اليوم (الخميس)، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة «ستعرفون قريبا».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين اليوم (الخميس)، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة «ستعرفون قريبا».

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