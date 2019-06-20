بوريس جونسون وجيريمي هانت المرشحان الأخيران لرئاسة الحكومة البريطانية

سيتواجه اثنان من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ في زعامة ​حزب المحافظين​ و​رئاسة الحكومة​ الشهر المقبل، هما وزير الخارجية السابق ​بوريس جونسون​ المؤيد ل​بريكست​ والدبلوماسي ​جيريمي هانت​.

في الجولة الأخيرة من التصويت، عزز جونسون تقدمه بحصوله على 160 صوتا من أصل 313 تلاه هانت مع 77 صوتا في حين نال المرشح الثالث وزير ​البيئة​ مايكل غوف 75 صوتا. وتم الغاء احدى اوراق الاقتراع.

وسبق لجونسون الملقب "بوجو" ان فاز بفارق كبير في الجولتين السابقتين من عملية انتخاب يجب أن تحدد المرشح النهائي لمنصب الزعيم المقبل لحزب المحافظين.

بينما يعتزم هانت، الاكثر اعتدالا من منافسه، إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بلاده الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي مع ​بروكسل​ لتأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الاول اذا وافق القادة الاوروبيون على ذلك.