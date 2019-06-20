الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين في جازان

أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​، العقيد الركن تركي المالكي أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ​طائرة​ مسيرة للحوثيين في ​جازان​".

وأوضح المالكي أن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من ​إيران​ باتجاه جازان".

وأشار الى أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".